Hombre muere repentinamente en el Mercado de Abastos El Refugio cuando cargaba elotes

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida de manera repentina durante la mañana de este lunes, cuando se encontraba trabajando en las inmediaciones del Mercado de Abastos El Refugio, en la ciudad de Durango.

El fallecido fue identificado de manera preliminar únicamente como Luis, originario del estado de Sinaloa, quien momentos antes se encontraba realizando labores de carga de elotes en una camioneta.

Alrededor de las 07:00 horas ingresó una llamada al número de emergencias 911 para reportar que un hombre se había desmayado y permanecía inconsciente. Posteriormente, se precisó que estaba en la caja de una camioneta, cerca de la salida del citado mercado.

De acuerdo con personas que se encontraban en el lugar, Luis cargaba elotes o mazorcas en el vehículo cuando repentinamente perdió el conocimiento y quedó inmóvil, por lo que solicitaron ayuda de los cuerpos de emergencia.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, acudieron a bordo de la unidad 126 y realizaron la valoración del trabajador; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. En ese momento se desconocían sus antecedentes médicos.

De manera preliminar, se consideró que el hombre pudo haber sufrido un infarto, aunque será mediante los estudios correspondientes como se determine la causa precisa de su fallecimiento.