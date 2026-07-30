Hombre muere tras aparatosa volcadura en carretera de Canatlán; era originario de Monterrey

Luego de permanecer hospitalizado durante tres días por las graves lesiones que sufrió en una volcadura registrada sobre la carretera que comunica de Santiago Papasquiaro hacia la ciudad de Durango, un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles en la Clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El fallecido fue identificado como Julio César Gallegos Carrillo, de 39 años de edad, originario de Monterrey, Nuevo León.

Alrededor de las 15:30 horas del 29 de julio, personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones acudió al hospital tras recibir el reporte del C-5 sobre el deceso del paciente.

En una de las camas del quinto piso del nosocomio, los agentes confirmaron el fallecimiento de Julio César, quien permanecía internado desde la madrugada del pasado 26 de julio .

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente ocurrió aproximadamente a la 01:30 horas del 26 de julio, cuando el ahora occiso conducía un automóvil de la marca MG, modelo 2026, color gris, con placas del estado de Nuevo León, sobre la carretera que conduce a la localidad J. Guadalupe Aguilera, en el municipio de Santiago Papasquiaro.

Al llegar a la altura del kilómetro 113, en las inmediaciones de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Durango, presuntamente perdió el control de la unidad, la cual impactó contra una capilla ubicada a un costado de la carretera y posteriormente dio varias volteretas hasta terminar volcada fuera de la cinta asfáltica, con los neumáticos hacia arriba.

A consecuencia del fuerte impacto, el conductor quedó prensado entre los restos del vehículo, por lo que elementos de Protección Civil realizaron maniobras de rescate para liberarlo. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia a la Clínica No.1 del IMSS.

Los médicos le diagnosticaron una luxación vertebral cervical, lesión que requirió atención especializada; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su estado se agravó y finalmente fue declarado sin vida durante la tarde de este miércoles.

Las autoridades informaron que no hubo testigos del percance, ya que el conductor viajaba solo.

La información sobre la mecánica del accidente fue proporcionada por personal de Protección Civil del sector Santiago Papasquiaro, mientras que la Fiscalía General del Estado de Durango mantiene las investigaciones para esclarecer de manera oficial las circunstancias del hecho.