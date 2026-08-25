Hombre muere tras caer en la vía pública en Zona Centro de Villa Unión, Poanas

Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida durante la mañana del lunes luego de sufrir una caída en calles de la Zona Centro de Villa Unión, municipio de Poanas, cuyo deceso fue confirmado por las autoridades en el lugar de los hechos.

La movilización ocurrió alrededor de las 11:00 horas del 24 de agosto, luego de que personal de Seguridad Pública reportara la presencia de una persona del sexo masculino sin vida sobre la calle Hidalgo, esquina con avenida Cuauhtémoc.

Al sitio acudieron elementos de la autoridad investigadora en compañía del agente del Ministerio Público, quienes confirmaron que un hombre se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica y ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado como José Braulio Corral Moreno, de aproximadamente 60 años de edad, vecino de la colonia El Refugio, en la cabecera municipal de Villa Unión.

De acuerdo con la información proporcionada por un hermano del ahora occiso, José Braulio padecía problemas de alcoholismo desde hacía tiempo, aunque las circunstancias exactas en las que ocurrió la caída serán parte de las investigaciones correspondientes.

Las primeras versiones señalan que el hombre habría caído de su propia altura mientras se encontraba en la vía pública, situación que derivó en el reporte realizado por habitantes del sector a las corporaciones de seguridad.

El área fue resguardada mientras se notificaba a la representación social para el desarrollo de las diligencias legales, quedando pendiente la intervención de personal de Servicios Periciales procedente de la ciudad de Durango.

Finalmente, el cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se determinará oficialmente la causa del fallecimiento.