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Hombre muere tras desvanecerse junto al letrero de bienvenida en Mezquital

Hasta ahora no ha podido ser identificado, pues no llevaba ningún documento con él.

Hombre muere tras desvanecerse junto al letrero de bienvenida en Mezquital

Hombre muere tras desvanecerse junto al letrero de bienvenida en Mezquital

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre de entre 60 y 65 años de edad perdió la vida la mañana del domingo a un costado de la carretera Mezquital-Durango, luego de que aparentemente comenzó a sentirse mal y posteriormente cayó de su propia altura; hasta el momento permanece sin identificar.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 10:30 horas del 13 de septiembre, a la altura del kilómetro 77, justo debajo del letrero de “Bienvenidos a Mezquital”, donde elementos de seguridad localizaron al hombre tendido sobre el suelo y sin signos vitales.

Durante las investigaciones, las autoridades entrevistaron a un testigo, quien explicó que alrededor de las 07:30 horas se encontraba frente a una refaccionaria de la zona, debido a que acudió a comprar una cámara para reparar una llanta de su motocicleta.

Según su declaración, momentos después se acercó un hombre desconocido que aparentemente intentaba decirle algo, pero tenía dificultades para hablar y respirar, además de que se tocaba constantemente el lado izquierdo del pecho. Posteriormente, el desconocido se alejó y se dirigió hacia la base del letrero de bienvenida.

El testigo observó que el hombre intentó sentarse, pero repentinamente cayó de su propia altura y se golpeó en la frente. Al percatarse de lo ocurrido, solicitó apoyo a elementos de la Policía Municipal que circulaban por el lugar y posteriormente se confirmó que el desconocido ya no presentaba signos vitales.


El fallecido fue descrito como un hombre de entre 60 y 65 años, de aproximadamente 1.75 metros de estatura, tez morena clara y cabello corto entrecano. Vestía gorra negra con verde, camisa azul tipo vaquera a cuadros, pantalón de mezclilla azul y huaraches blancos; entre sus pertenencias no fue localizada alguna identificación.


A simple vista no fueron observadas huellas que hicieran presumir una muerte violenta, salvo el golpe en la frente que habría sufrido durante la caída. El Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde mediante la necropsia se buscará establecer la causa del fallecimiento, además de realizar las diligencias para conocer su identidad.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Occisos Durango hombre sin vida Mezquital hombre, desconocido, letrero, posteriormente

               

                
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