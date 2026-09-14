Hombre muere tras desvanecerse junto al letrero de bienvenida en Mezquital

Un hombre de entre 60 y 65 años de edad perdió la vida la mañana del domingo a un costado de la carretera Mezquital-Durango, luego de que aparentemente comenzó a sentirse mal y posteriormente cayó de su propia altura; hasta el momento permanece sin identificar.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 10:30 horas del 13 de septiembre, a la altura del kilómetro 77, justo debajo del letrero de “Bienvenidos a Mezquital”, donde elementos de seguridad localizaron al hombre tendido sobre el suelo y sin signos vitales.

Durante las investigaciones, las autoridades entrevistaron a un testigo, quien explicó que alrededor de las 07:30 horas se encontraba frente a una refaccionaria de la zona, debido a que acudió a comprar una cámara para reparar una llanta de su motocicleta.

Según su declaración, momentos después se acercó un hombre desconocido que aparentemente intentaba decirle algo, pero tenía dificultades para hablar y respirar, además de que se tocaba constantemente el lado izquierdo del pecho. Posteriormente, el desconocido se alejó y se dirigió hacia la base del letrero de bienvenida.

El testigo observó que el hombre intentó sentarse, pero repentinamente cayó de su propia altura y se golpeó en la frente. Al percatarse de lo ocurrido, solicitó apoyo a elementos de la Policía Municipal que circulaban por el lugar y posteriormente se confirmó que el desconocido ya no presentaba signos vitales.

El fallecido fue descrito como un hombre de entre 60 y 65 años, de aproximadamente 1.75 metros de estatura, tez morena clara y cabello corto entrecano. Vestía gorra negra con verde, camisa azul tipo vaquera a cuadros, pantalón de mezclilla azul y huaraches blancos; entre sus pertenencias no fue localizada alguna identificación.

A simple vista no fueron observadas huellas que hicieran presumir una muerte violenta, salvo el golpe en la frente que habría sufrido durante la caída. El Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde mediante la necropsia se buscará establecer la causa del fallecimiento, además de realizar las diligencias para conocer su identidad.