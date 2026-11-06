Hombre muere tras golpiza de 'chalán' con un bóxer, en Lerdo; tuvieron desacuerdos en pago

Un desacuerdo por el pago de trabajos de construcción terminó en una agresión que cobró la vida de un hombre en el municipio de Lerdo, Durango, luego de que presuntamente uno de sus compañeros lo golpeara en la cabeza con un bóxer metálico , provocándole lesiones de gravedad que días después ocasionaron su fallecimiento.

La víctima fue identificada como José Hernández Hernández, de 50 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Ampliación Las Flores, del municipio antes mencionado. Su fallecimiento fue reportado la tarde del jueves 5 de noviembre en la Clínica número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Gómez Palacio, donde permanecía hospitalizado.

De acuerdo con la declaración proporcionada por Jessica Orozco Rodríguez, esposa del fallecido, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:00 horas del sábado 31 de octubre, cuando José se encontraba en un domicilio ubicado sobre la calzada Guadalupe Victoria, en la colonia Las Flores, donde acababan de concluir los trabajos de colocación de una losa de concreto.

En ese momento llegó un individuo identificado como Carlos Iván "N", alias "El Perico", quien presuntamente se molestó al considerar insuficiente el pago recibido por los trabajos realizados. La inconformidad derivó en una agresión, durante la cual el señalado sacó de entre sus ropas un bóxer y golpeó a José en la cabeza, provocando que cayera al suelo y se impactara contra el concreto, quedando inconsciente, mientras el presunto agresor escapaba.

Tras lo ocurrido, el lesionado fue auxiliado y trasladado inicialmente al Hospital General de Gómez Palacio, donde recibió atención médica por un traumatismo craneoencefálico severo. Debido a la gravedad de su estado de salud, posteriormente fue enviado a la Clínica 46 del IMSS; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida, cinco días después de haber sufrido la agresión.

Fue alrededor de las 15:00 horas del jueves cuando personal de la Policía Investigadora de Delitos recibió el reporte del fallecimiento y acudió al hospital para realizar las diligencias correspondientes. Los agentes recabaron la declaración de la esposa de la víctima para integrar los antecedentes de la agresión a la investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del presunto responsable, quien fue señalado directamente por los familiares del fallecido.