Hombre muere tras pasar una noche en centro de rehabilitación en Durango; investigan causas

Un hombre perdió la vida la mañana de este domingo luego de ser trasladado desde un centro de rehabilitación hasta el Hospital General 450, en la ciudad de Durango; hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento.

El hoy occiso fue identificado con las iniciales D.G.R., de 47 años de edad, quien llegó aproximadamente a las 10:00 horas al área de Urgencias del citado nosocomio, donde personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al hospital para iniciar las investigaciones. Una cuñada del hoy occiso explicó a las autoridades que el hombre se encontraba en situación de calle y que, a petición de un hermano de este, había solicitado apoyo para ingresarlo a un centro de rehabilitación.

Fue así que personal del establecimiento denominado Misión México acudió por él durante la tarde del sábado para trasladarlo a sus instalaciones, ubicadas en la colonia México, donde quedó internado.

De acuerdo con el responsable del centro, aproximadamente a las 07:30 horas del domingo, durante un recorrido por los dormitorios, uno de los encargados observó que D.G.R. presentaba serias dificultades para respirar, además de rigidez en manos y pies, por lo que inmediatamente informó de la situación.

Ante las condiciones en las que se encontraba, decidieron llevarlo por sus propios medios al Hospital General 450, mientras solicitaban orientación a través del número de emergencias 911. Sin embargo, al arribar al nosocomio, el personal médico evaluó al hombre y confirmó que ya había fallecido.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se realizará la necropsia de ley para establecer la causa de muerte y determinar si existe alguna circunstancia que deba ser investigada en torno al fallecimiento.