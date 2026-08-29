Hombre muere tras presunta sobredosis de metanfetamina en Gómez Palacio

Un hombre perdió la vida durante la tarde del viernes en el Hospital General de Gómez Palacio, luego de ingresar en estado delicado por una presunta intoxicación relacionada con el consumo de metanfetamina.

El fallecido fue identificado como Guadalupe Israel Galván Luna, de 33 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Leticia Herrera, de la ciudad de Gómez Palacio.

Según la información recopilada, aproximadamente a las 13:00 horas del viernes 28 de agosto, Guadalupe se encontraba dentro de su domicilio cuando comenzó a sentirse mal, situación que decidió comunicarle a su hermana.

Ante el deterioro de su estado de salud, su familiar decidió trasladarlo al Hospital General de Gómez Palacio, donde fue recibido por personal médico para su valoración y atención inmediata.

Debido a la gravedad de su condición, el paciente fue llevado al área de Terapia Intensiva, donde los médicos detectaron una falla multiorgánica y continuaron con las maniobras necesarias para tratar de estabilizarlo.

Familiares señalaron que Guadalupe consumía la droga conocida como cristal y que durante los cuatro días anteriores su consumo presuntamente se había intensificado. El diagnóstico médico inicial fue relacionado con una sobredosis de metanfetamina.

Pese a la atención proporcionada, aproximadamente a las 17:00 horas se confirmó su fallecimiento, por lo que se notificó a las autoridades para tomar conocimiento del caso y realizar los procedimientos correspondientes.