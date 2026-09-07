Hombre muere tras ser atacado a balazos en El Salto

Un hombre perdió la vida luego de ser atacado con proyectiles disparados por arma de fuego, en un domicilio de la colonia La Victoria, en la ciudad de El Salto, Pueblo Nuevo.Los hechos fueron reportados alrededor de las 11:00 horas de este lunes al número de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona lesionada por arma de fuego en un domicilio ubicado sobre la calle Los Sauces, andador número 7.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los hechos habrían ocurrido aproximadamente a las 11:00 horas, cuando la hermana del ahora occiso se encontraba en su domicilio y esperaba que este llegara a almorzar, debido a que ella lo asistía.

En determinado momento, la mujer manifestó haber escuchado tres detonaciones de arma de fuego, por lo que acudió al domicilio de su hermano para verificar lo ocurrido. Al ingresar, lo encontró tendido en el piso, junto a una mancha hemática, por lo que solicitó auxilio a través del 911.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar y, tras revisar al hombre, determinaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada por su hermana como Jorge Tovalín Galindo, de 50 años de edad.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron como primeros respondientes y acordonaron el área, mientras que el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos. En el sitio no fueron localizados casquillos percutidos, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y determinar quién o quiénes resultaron responsables.

Posteriormente, personal de la Dirección de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango para la práctica de la necropsia de ley. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el móvil y las circunstancias en que ocurrió el homicidio.