Hombre muere tras sufrir amputación con una ensiladora en Lerdo

Un sexagenario murió en el Hospital General de Lerdo días después de sufrir un accidente mientras trabajaba con maquinaria agrícola, en una parcela del poblado Villa Nazareno, en el municipio de Lerdo.

Artemio García Ortiz, de 61 años de edad, se encontraba el sábado 26 de septiembre, alrededor de las 17:30 horas, a bordo de un tractor que llevaba una ensiladora y era conducido por Jesús Adrián, cuando cayó de la unidad.

Tras la caída, la ensiladora alcanzó al trabajador y le provocó la amputación de una pierna.

Debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado inicialmente a la clínica 51 del IMSS y posteriormente al Hospital General de Lerdo, donde permaneció bajo atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Artemio finalmente murió la noche del lunes 28 de septiembre en el mismo nosocomio. La causa formal de muerte quedó pendiente de determinarse mediante la necropsia correspondiente.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía Zona I Región Laguna, donde se realizarán los estudios establecidos por ley.