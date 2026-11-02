Hombre muere tras sufrir descarga eléctrica y caer de 7 metros al pintar vivienda en Pueblo Nuevo

Un hombre perdió la vida en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de permanecer hospitalizado a consecuencia de una descarga eléctrica y una caída de aproximadamente siete metros de altura, cuando realizaba trabajos de pintura en una vivienda de dos plantas en el municipio de Pueblo Nuevo.

El fallecido fue identificado como Lorenzo Arturo Molina Hernández, de 41 años de edad, con domicilio en la colonia Álvaro Obregón, de la ciudad de El Salto, quien sufrió el accidente durante la mañana del sábado 31 de octubre, aproximadamente a las 11:30 horas.

De acuerdo con la información recabada, el hombre se encontraba pintando la barda de una vivienda cuando presuntamente recibió una descarga eléctrica, situación que habría provocado que perdiera el equilibrio y cayera desde una altura aproximada de siete metros. Vecinas del sector se percataron de lo ocurrido y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al 911.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al Hospital Regional de El Salto, donde se determinó que presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue necesario enviarlo de urgencia, a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, al Hospital General 450 de la capital duranguense, al cual ingresó alrededor de las 14:30 horas.

En dicho nosocomio, el personal médico diagnosticó al paciente con quemaduras en aproximadamente el 95 por ciento de la superficie corporal, por lo que permaneció bajo vigilancia médica en el área de aislados. Sin embargo, durante la tarde del domingo 1 de noviembre, su estado de salud se complicó y sufrió un paro cardíaco, por lo que los médicos realizaron cinco ciclos de reanimación cardiopulmonar y consiguieron estabilizarlo momentáneamente.

Horas después, Lorenzo Arturo presentó un segundo paro cardíaco, motivo por el cual el personal médico realizó siete ciclos adicionales de reanimación; sin embargo, en esta ocasión no fue posible recuperar sus signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento durante la noche del domingo. La situación fue notificada a las autoridades ministeriales para iniciar los procedimientos correspondientes.

Al Hospital General 450 acudieron elementos de la Policía Investigadora de Delitos, acompañados por personal del Servicio Médico Forense, coordinados por el agente del Ministerio Público, quienes tomaron conocimiento del deceso. Finalmente, el representante social ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se practicará la necropsia de ley para establecer la causa precisa de la muerte.