Justicia

VOLCADURA

Hombre muere tras sufrir volcadura en carretera de Cuencamé

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Hombre muere tras sufrir volcadura en carretera de Cuencamé

Hombre muere tras sufrir volcadura en carretera de Cuencamé

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un varón de 53 años de edad murió luego de que la camioneta que conducía volcara en un tramo carretero del municipio de Cuencamé.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas de este domingo, en la carretera que comunica a Emiliano Zapata con San José de Nazareno. La camioneta fue localizada a unos cuatro metros de la cinta asfáltica, volcada, y a un costado fue encontrado el hombre sin signos vitales.

En el lugar del accidente trascendió que la víctima fue identificada como Luis, de 53 años. Viajaba en una camioneta de la marca Ford, línea Ranger, modelo 1994, color morado y sin placas de circulación.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del hecho y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de los procedimientos correspondientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: volcadura occiso Cuencamé camioneta, accidente, carretera, varón

               

                
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