Hombre murió en volcadura en la Durango-Zacatecas; regresaba a una reunión familiar

Un hombre perdió la vida la tarde de este sábado luego de sufrir una aparatosa volcadura cuando circulaba por la carretera Durango-Zacatecas, a la altura del entronque conocido como La Chicharrona.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:30 horas al sistema de emergencias a través del Nodo de Interconexión Tecnológica C5, donde se informó sobre la presencia de una persona sin vida al interior de un vehículo siniestrado.

Agentes de la Policía Investigadora de Delitos adscritos a la Unidad de Tránsito Terrestre y Lesiones, acompañados por personal de Servicios Periciales y coordinados por el Agente del Ministerio Público, se trasladaron al lugar para tomar conocimiento del percance.

Al arribar localizaron un automóvil fuera de la carpeta asfáltica, a unos 20 metros de distancia de la carretera. Dentro de la unidad se encontraba el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Luis Eduardo Escamilla Sandoval, de 46 años de edad y vecino de la colonia Francisco Zarco de la ciudad de Durango.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el accidente ocurrió cerca de las 16:00 horas cuando el hoy occiso conducía un automóvil de la marca Volkswagen, línea Bora, modelo 2008, color guinda, con placas de circulación del estado de Durango.

Según la información recabada el vehículo circulaba con dirección de Zacatecas hacia Durango y, al llegar al kilómetro 254, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de la unidad y salió del camino.

Tras abandonar la cinta asfáltica, el automóvil terminó volcado entre la maleza y el conductor quedó atrapado en el interior, donde perdió la vida antes de que pudieran llegar los cuerpos de auxilio.

Familiares señalaron que Luis Eduardo viajaba de regreso a Durango para asistir a una reunión familiar.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, que permitirá establecer la causa exacta del fallecimiento.