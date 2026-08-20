Hombre permanece en el HG450 tras agresión ocurrida hace unos días en Poanas

Un hombre de 26 años de edad permanece bajo observación médica en el Hospital General 450 luego de presentar un traumatismo craneoencefálico moderado, derivado de una agresión ocurrida varios días antes.

Pedro fue ingresado al nosocomio alrededor de las 03:00 horas de este jueves, después de que el dolor provocado por las lesiones aumentara, por lo que decidió trasladarse por sus propios medios para recibir atención médica.

Según su declaración, el 13 de agosto, aproximadamente a las 05:00 horas, su hermano Fernando lo encontró tirado y golpeado en el exterior de su domicilio, ubicado en Villa Unión, cabecera municipal de Poanas. El hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y fue llevado al interior de la vivienda.

La víctima señaló que hasta el momento desconoce qué ocurrió y quién pudo haberlo agredido. Personal médico reportó su estado como estable y determinó mantenerlo en observación para continuar con su valoración.