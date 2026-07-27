Hombre permanece hospitalizado tras autolesionarse en la colonia La Virgen

Un hombre permanece hospitalizado con estado de salud reservado, luego de provocarse lesiones de manera intencional durante la madrugada de este lunes en un domicilio de la colonia La Virgen, en la ciudad de Durango.

El reporte al número de emergencias 911 se recibió alrededor de las 00:30 horas. Un hombre identificado como Jesús solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio al informar que su amigo se había autolesionado en el abdomen y presentaba una fuerte hemorragia.

Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas, cuando ambos se encontraban al interior de una vivienda ubicada en la calle Dalia, consumiendo bebidas alcohólicas.

El testigo declaró que, durante la reunión, el lesionado identificado con las iniciales J.E.G.G., de 40 años de edad, comenzó a expresar que estaba cansado y que ya no quería vivir. Momentos después se provocó varias lesiones.

Al percatarse de lo ocurrido, su acompañante logró intervenir para evitar que continuara lesionándose y de inmediato solicitó el apoyo del sistema de emergencias. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al hombre para recibir atención médica especializada.

Posteriormente, personal investigador acudió al hospital del ISSSTE para tomar conocimiento del caso. El paciente fue valorado por personal médico, que informó que sería sometido a cirugía y que su estado de salud se reporta como reservado.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la investigación correspondiente para documentar los hechos, mientras que las autoridades darán seguimiento al caso conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar ayuda de inmediato. En México puedes comunicarte al 911 en caso de una emergencia o a la Línea de la Vida, 800 911 2000, donde personal capacitado brinda apoyo, orientación y atención confidencial las 24 horas. Buscar ayuda a tiempo puede marcar la diferencia.