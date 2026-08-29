Hombre pide auxilio en Oxxo tras ser asaltado en Durango capital

Un hombre llegó durante la madrugada de este sábado a una tienda de conveniencia del fraccionamiento La Coruña, en la ciudad de Durango, para pedir ayuda luego de asegurar que momentos antes había sido víctima de un asalto con violencia.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 03:00 horas desde el Oxxo ubicado sobre avenida Las Arboledas, cerca de la calle Cambre, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Investigadora de Delitos.

Según la información proporcionada inicialmente, la víctima manifestó que uno o más sujetos lo habían amenazado con un cuchillo para obligarlo a entregar las pertenencias que llevaba consigo.

El afectado señaló que los responsables lograron despojarlo de aproximadamente 300 pesos en efectivo y de su teléfono celular, tras lo cual acudió hasta el establecimiento para solicitar ayuda.

Al entrevistarse con la encargada de turno, explicó que se encontraba trabajando mediante la modalidad de ventanilla y puerta cerrada cuando llegó un hombre visiblemente asustado para decirle que acababa de ser asaltado.

La trabajadora realizó la llamada al número de emergencias 911; sin embargo, antes de la llegada de los agentes, la víctima abordó un taxi y se retiró del lugar, por lo que los investigadores no pudieron entrevistarse directamente con él ni obtener mayores características de los responsables.

Los agentes realizaron un recorrido por los alrededores en busca de alguna persona relacionada con el atraco, sin que se reportaran resultados. El caso quedó registrado para continuar con las investigaciones correspondientes.