La noche de este sábado se registró una movilización de corporaciones policiacas y de emergencia en un restaurante de la capital duranguense, luego de que un comensal se desvaneciera y perdiera la vida mientras se encontraba en el establecimiento.

Los hechos ocurrieron en el restaurante Vips, ubicado sobre el bulevar Felipe Pescador, en la zona de centros comerciales, donde un hombre de aproximadamente 65 años de edad ingería sus alimentos cuando repentinamente se desvaneció y quedó inconsciente.

Ante dicha situación, personal del establecimiento solicitó auxilio a través del número de emergencias 911, llamado que fue atendido por elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, así como por técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Durango.

Al arribar al restaurante, los paramédicos realizaron la evaluación inicial correspondiente al varón, quien ya no presentaba signos vitales, razón por la cual se notificó del fallecimiento a la Fiscalía General del Estado de Durango.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora de Delitos y personal de Servicios Periciales, coordinados por el agente del Ministerio Público, quienes integran la trilogía de la investigación, y realizaron las diligencias y el trabajo de campo correspondiente.

Una vez concluidas las actuaciones, el representante social ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento, toda vez que, de manera preliminar, se presume que el hombre pudo haber sufrido una afección cardíaca.