Hombre pierde una pierna tras sufrir accidente cuando operaba una máquina agrícola

La tarde de este sábado 26 de septiembre, mediante reportes al sistema estatal de emergencias 911, se alertó sobre el accidente que había sufrido un hombre cuando operaba una máquina agrícola.

El hecho se registró en la localidad Villa Nazareno, del municipio de Lerdo , cuando el hombre se atoró en el mecanismo de un tractor con ensiladora.

Fueron los habitantes del sector quienes se percataron de lo sucedido y solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate.

Al arribar al lugar los paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al hombre, mientras que personal de Protección Civil realizaba labores para desatorarlo del mecanismo.

Elementos de seguridad resguardaron la zona mientras los rescatistas realizaron su labor por aproximadamente dos horas. Finalmente se legró liberar al paciente, quien sufrió la amputación de la pierna izquierda.

El hombre responde al nombre Artemio y cuenta con 59 años de edad, y para que recibiera atención especializada tuvo que ser trasladado a las instalaciones de la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).