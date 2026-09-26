Hombre queda grave tras volcar su camioneta en El Oro

Un hombre de 50 años resultó gravemente lesionado luego de volcar la camioneta en la que viajaba sobre una carretera del municipio de El Oro, Durango.

La Fiscalía General del Estado informó que Paulino Blanco Peralta circulaba aproximadamente a las 02:00 horas del pasado jueves por el camino que conduce de Santa María del Oro hacia el poblado de Biogame, al norte de la entidad, a bordo de una camioneta azul con franjas blancas.

De acuerdo con el reporte oficial, en determinado momento perdió el control de la unidad y posteriormente se produjo la volcadura. Como consecuencia, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango para recibir atención médica.