Hombre queda lesionado en accidente ocurrido en Durango; fue hospitalizado, pero no quiso declarar

Un hombre ingresó la noche de este viernes al área de urgencias del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de verse involucrado en un accidente automovilístico registrado en la colonia Villa de Guadalupe, en la ciudad de Durango.

El reporte fue emitido alrededor de las 20:00 horas, cuando se notificó a las autoridades sobre el ingreso de Miguel "N", de 66 años de edad, quien presentaba lesiones derivadas del percance vial.

De acuerdo con la información recabada, el lesionado optó por no proporcionar detalles relacionados con el accidente, argumentando que ya había sido atendido previamente por personal de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, señaló que el propietario del vehículo involucrado en el hecho de tránsito ya se encontraba en las instalaciones de la representación social realizando los trámites y procedimientos correspondientes.

Según los primeros datos disponibles, el percance ocurrió sobre la calle Calixto Contreras, aunque no se precisaron las circunstancias en que se desarrolló el accidente ni la cantidad de unidades participantes.

Debido a la reserva mostrada por el lesionado, las autoridades no obtuvieron mayores elementos sobre la mecánica de los hechos, por lo que será la investigación ministerial la que determine las responsabilidades correspondientes.

Hasta el cierre de la información, se desconocía el estado de salud detallado del hombre, mientras las diligencias relacionadas con el accidente continuaban ante las instancias competentes.