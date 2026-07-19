Hombre queda lesionado en riña, lo llevaron al HG450 y ahí pidió su alta voluntaria

Un hombre que ingresó durante la madrugada de este domingo al Hospital General 450 tras resultar lesionado en una riña decidió retirarse voluntariamente del nosocomio antes de que las autoridades pudieran entrevistarlo sobre lo ocurrido.

El reporte fue recibido alrededor de las 02:00 horas, luego de que se notificara el ingreso de un masculino identificado como José Felipe Guigarro Figueroa, de 48 años de edad, quien presuntamente había participado en una riña registrada en la colonia Francisco Zarco, de la ciudad de Durango.

Tras recibir el aviso del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al Hospital General 450 para tomar conocimiento del caso e iniciar las diligencias correspondientes.

Al llegar al nosocomio, los agentes se entrevistaron con personal de seguridad, quienes informaron que el paciente había sido atendido por el personal médico y posteriormente solicitó su alta voluntaria.

Debido a que el lesionado ya no se encontraba en el hospital, las autoridades no pudieron obtener su versión de los hechos ni establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones que presentaba el hombre ni sobre la identidad de las personas involucradas en la riña.

La Fiscalía General del Estado de Durango quedó enterada del incidente y dará seguimiento a las investigaciones en caso de que se presente una denuncia formal relacionada con estos hechos ocurridos en la colonia Francisco Zarco.