Hombre recibe descarga de 13 mil voltios mientras trabajaba en el Huizache I; está grave

Un hombre resultó gravemente lesionado la tarde de este sábado tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en un domicilio del fraccionamiento Huizache I, en la ciudad de Durango.

El incidente fue reportado al sistema de emergencias 911 alrededor del mediodía, cuando vecinos solicitaron ayuda en una vivienda ubicada sobre circuito Palenque, luego de que un masculino sufriera una electrocución en un tercer nivel del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba realizando labores de pintura cuando accidentalmente tuvo contacto con una línea de alta tensión cercana a la construcción.

Testigos señalaron que, tras el contacto con los cables, el hombre comenzó a convulsionar, por lo que de inmediato se pidió la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de los cuerpos de auxilio acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y colaborar en las maniobras de rescate y estabilización del lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja también participaron en la atención médica inicial, evaluando el estado de salud de la víctima antes de su traslado a una unidad hospitalaria.

Según la información proporcionada por las corporaciones de auxilio, la descarga recibida habría sido de aproximadamente 13 mil voltios, lo que le provocó diversas lesiones de consideración.

El afectado presentó quemaduras de primer y segundo grado en distintas partes del cuerpo, por lo que fue necesario su traslado al Hospital Militar para recibir atención médica especializada.

Hasta el cierre de esta edición no se había informado oficialmente sobre la evolución de su estado de salud, mientras las autoridades continuaban recabando datos sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.