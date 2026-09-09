Hombre reclama por cobros indebidos y resulta apuñalado; ocurrió en Guadalupe Victoria

Un hombre resultó con heridas de arma blanca luego de acudir junto con su esposa a una vivienda que rentan a trabajadores agrícolas en el municipio de Guadalupe Victoria; como presunto responsable fue señalado un familiar.

El lesionado fue identificado como José Guadalupe Núñez Arámbula, de 47 años de edad , quien cerca de las 23:45 horas ingresó al Hospital Rural Bienestar número 26, donde personal médico notificó lo ocurrido a las autoridades.

Según la información recopilada, minutos antes José Guadalupe y su esposa recibieron información de que un sobrino de la mujer presuntamente estaba realizando cobros que no le correspondían a personas que rentan una vivienda de la pareja.

Ante esta situación, se trasladaron hasta el inmueble, ubicado en la colonia Ejidal, con la intención de conocer lo que estaba sucediendo y hablar con las personas involucradas.

La mujer declaró que, al encontrarse en el lugar, su sobrino Francisco Javier, de 27 años de edad, presuntamente se abalanzó contra José Guadalupe y lo atacó con un objeto punzocortante , para posteriormente escapar con rumbo desconocido.

El afectado sufrió una herida de aproximadamente dos centímetros en la pierna izquierda, la cual requirió sutura, además de otra lesión a la altura del omóplato izquierdo. Tras recibir atención médica se determinó que podía ser dado de alta.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos recabaron información para tratar de localizar al presunto responsable, mientras que al afectado se le indicó la necesidad de presentar la denuncia correspondiente para continuar con el procedimiento legal.