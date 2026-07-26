Hombre regresa de EU y descubre que le robaron su camioneta y una pantalla en domicilio de Durango

Una camioneta y diversos objetos fueron robados de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Lomas del Parque, luego de que delincuentes aprovecharan que el inmueble permanecía deshabitado durante varios meses para ingresar y cometer el ilícito.

El afectado, José Rivera, solicitó el apoyo de las autoridades alrededor de las 15:00 horas del sábado, al llegar a su domicilio ubicado sobre Paseo de Mexiquillo y descubrir que la chapa de acceso y los vidrios de varias ventanas habían sido dañados.

De acuerdo con su declaración, del interior de la propiedad fue sustraída una camioneta de la marca Jeep, línea Liberty 4x4, color azul, con placas GAS-024-D y número de serie 1J8GL48K35W616324, además de una pantalla, sin que hasta el momento se haya cuantificado el valor total de lo robado.

El propietario explicó que acababa de regresar de Estados Unidos y al arribar encontró la vivienda con huellas de allanamiento. Agregó que la casa permanecía sola desde hacía aproximadamente tres meses y que únicamente sus padres acudían de manera ocasional para revisarla.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos, realizar la inspección correspondiente e iniciar las investigaciones para tratar de ubicar la unidad robada y dar con los responsables.

Las autoridades exhortaron al afectado a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, donde se integrará la carpeta de investigación y se emitirán las alertas correspondientes para la búsqueda de la camioneta y el seguimiento del caso.