Justicia

ROBOS

Hombre regresa de trabajar y encuentra su casa saqueada, en Durango

El afectado detectó inicialmente la falta de un tanque de gas y diversas herramientas.

Hombre regresa de trabajar y encuentra su casa saqueada, en Durango

Hombre regresa de trabajar y encuentra su casa saqueada, en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un hombre encontró su vivienda forzada y con diversos objetos faltantes durante la madrugada de este jueves, luego de regresar de trabajar a un domicilio ubicado en la zona norte de la ciudad de Durango.

El robo fue reportado aproximadamente a las 03:00horas. Jaime informó a las autoridades que, al llegar a su casa, observó que la cadena colocada en la puerta principal había sido reventada.

Al revisar el inmueble, el afectado detectó inicialmente la falta de un tanque de gas y diversas herramientas, sin que hasta el momento se haya establecido el valor total de lo sustraído.

Las autoridades tomaron conocimiento del robo y se esperaba que el propietario formalizara la denuncia correspondiente para iniciar las investigaciones.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Robos robo, autoridades, trabajar, valor

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas