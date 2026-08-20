Hombre regresa de trabajar y encuentra su casa saqueada, en Durango

Un hombre encontró su vivienda forzada y con diversos objetos faltantes durante la madrugada de este jueves, luego de regresar de trabajar a un domicilio ubicado en la zona norte de la ciudad de Durango.

El robo fue reportado aproximadamente a las 03:00horas. Jaime informó a las autoridades que, al llegar a su casa, observó que la cadena colocada en la puerta principal había sido reventada.

Al revisar el inmueble, el afectado detectó inicialmente la falta de un tanque de gas y diversas herramientas, sin que hasta el momento se haya establecido el valor total de lo sustraído.

Las autoridades tomaron conocimiento del robo y se esperaba que el propietario formalizara la denuncia correspondiente para iniciar las investigaciones.