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Hombre resulta con quemaduras tras descarga eléctrica durante esta madrugada, en Durango

La víctima fue ingresada al Hospital General 450, donde se encuentra recibiendo atención médica.

Hombre resulta con quemaduras tras descarga eléctrica durante esta madrugada, en Durango

Hombre resulta con quemaduras tras descarga eléctrica durante esta madrugada, en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre de aproximadamente 27 años de edad, fue ingresado durante la madrugada al Hospital General 450 tras sufrir una descarga eléctrica en el fraccionamiento Arenzazu, en la capital duranguense.

El reporte se generó cerca de las 04:00 horas, cuando personal de vigilancia del nosocomio notificó el ingreso de José Joel, de 27 años, quien presentaba quemaduras derivadas del contacto con corriente eléctrica.

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias exactas del accidente.

Autoridades mantienen seguimiento para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existió alguna condición de riesgo en el lugar.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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