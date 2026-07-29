Hombre resulta herido con arma blanca en Durango; autoridad investiga circunstancias en que fue lesionado

Un hombre ingresó la noche del martes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango tras resultar lesionado por arma blanca. Debido a que la herida fue considerada superficial, recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

El reporte fue recibido alrededor de las 23:30 horas, lo que movilizó a elementos de las corporaciones de seguridad hasta el nosocomio para tomar conocimiento del ingreso de una persona herida.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con personal de seguridad del hospital, quienes informaron que el paciente fue identificado como Francisco Javier Jurado Ortiz, de 35 años de edad, aunque no se proporcionaron mayores datos sobre su identidad o domicilio.

De acuerdo con la información obtenida, el lesionado presentaba una herida provocada por arma blanca en el costado derecho del cuerpo, con una longitud aproximada de un centímetro.

Los médicos que lo valoraron determinaron que la lesión era superficial y que no representaba un riesgo para su vida , por lo que no fue necesaria su hospitalización.

Tras permanecer bajo observación y recibir la atención correspondiente, Francisco Javier Jurado Ortiz fue dado de alta en los primeros minutos de este miércoles.

Hasta el momento no se ha informado cómo ocurrieron los hechos en los que resultó lesionado ni el lugar donde fue agredido, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomará conocimiento de los hechos para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las circunstancias en que se registró la agresión.