Hombre resulta herido por bala perdida mientras trabajaba en un rancho de Pueblo Nuevo

Un hombre fue ingresado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango tras resultar lesionado por un proyectil de arma de fuego, presuntamente una bala perdida, cuando realizaba labores agrícolas en el municipio de Pueblo Nuevo.

El ingreso del paciente fue reportado durante los primeros minutos de este sábado 18 de julio, por lo que elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con el lesionado.

El afectado fue identificado como Bernardo Cano Flores, de 52 años de edad, con domicilio en la localidad de San Francisco de Lajas, quien permanecía bajo atención médica y fue reportado con estado de salud estable.

De acuerdo con su declaración, el incidente ocurrió la mañana del jueves 16 de julio, aproximadamente a las 09:00 horas, cuando se encontraba en el rancho Las Guacamayas, donde participaba en la siembra de maíz.

Bernardo relató que mientras caminaba por el terreno sintió un fuerte impacto en la pierna izquierda y, al revisar la lesión, observó que comenzaba a sangrar. En ese momento escuchó varias detonaciones de arma de fuego, por lo que presume que fue alcanzado por una bala perdida.

Tras lo ocurrido, solicitó ayuda a su hermano, Agustín, quien lo trasladó inicialmente a la clínica de la comunidad de Lajas. Debido a la naturaleza de la lesión, posteriormente fue llevado en un vehículo particular al Hospital General 450 de la capital.

Personal médico le diagnosticó una herida producida por arma de fuego en la rodilla izquierda, por lo que quedó bajo observación para continuar con su tratamiento, aunque su condición fue reportada como estable.

El lesionado manifestó que no logró identificar a la persona que realizó los disparos ni el lugar exacto de donde provinieron. Las autoridades ya tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.