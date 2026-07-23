Hombre resulta lesionado mientras cortaba un árbol en Villas del Guadiana VI

Un hombre resultó lesionado en una pierna mientras realizaba labores para cortar un árbol en el fraccionamiento Villas del Guadiana VI, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:45 horas del miércoles, en un domicilio ubicado sobre la calle Guanaceví, donde se movilizaron elementos del orden y de auxilio tras un reporte recibido a través del sistema de emergencias C-5.

En el lugar, Mario Antonio, de 72 años de edad, informó que su conocido, Gustavo García, se encontraba realizando el corte de un árbol con una herramienta tipo pulidora cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con el reporte, el trabajador perdió el control de la herramienta, provocándose una herida de aproximadamente cinco centímetros en la pantorrilla de la pierna izquierda.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y, debido a la lesión, lo trasladaron a un hospital de la capital donde quedó bajo atención médica para su valoración.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho y elaboraron el informe correspondiente, al establecer que se trató de un accidente ocurrido mientras el lesionado realizaba labores de mantenimiento en el exterior del domicilio.