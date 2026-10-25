Hombre resulta lesionado tras caer de tirolesa que estaba fuera de servicio en el Parque Guadiana

Un hombre resultó con lesiones de consideración durante la tarde de este domingo 25 de octubre, luego de sufrir una caída desde la tirolesa instalada en el Parque Guadiana, de la ciudad de Durango, estructura que actualmente se encuentra fuera de servicio.

El accidente fue reportado a través de los canales de comunicación entre corporaciones de emergencia, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango, acompañados por el Escuadrón de Paramédicos, se trasladaron hasta el lugar para brindar auxilio al lesionado.

De acuerdo con la información recabada, el afectado, de aproximadamente 35 años de edad, subió a la estructura de la tirolesa y logró impulsarse para comenzar el recorrido, pese a que dicha atracción no se encuentra en funcionamiento.

Sin embargo, cuando se encontraba aproximadamente a la mitad del trayecto, el hombre se soltó y cayó sobre el área de pasto, sufriendo un fuerte impacto que le provocó diversas lesiones , por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

A su llegada, los rescatistas brindaron atención prehospitalaria al afectado, quien presentaba una probable fractura expuesta de tobillo, además de sangrado nasal, lesiones que ameritaban una valoración médica especializada.

Finalmente, técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, realizaron su traslado al Hospital General 450, donde quedó bajo atención médica para determinar la gravedad de las lesiones ocasionadas por la caída.