Hombre resulta lesionado tras ser baleado en la colonia Ejidal

Un hombre resultó lesionado por proyectil disparado por arma de fuego la mañana de este miércoles en la colonia Ampliación Ejidal, de la ciudad de Durango, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General 450 para recibir atención médica especializada.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 10:45 horas , luego de que una mujer que pasaba por el lugar solicitó apoyo al encontrar a un joven herido sobre la calle Mariano Matamoros, casi esquina con Abraham González.

De acuerdo con la llamada de auxilio, la reportante indicó que el afectado presentaba una lesión sangrante en un brazo y que él mismo le manifestó haber recibido tres disparos. Debido al dolor que presentaba, no fue posible obtener mayores datos sobre lo ocurrido.

Al sitio acudieron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado, identificado como Jonathan Vázquez, de 32 años de edad .

Durante la valoración médica, los socorristas confirmaron que el hombre presentaba heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego en la región del glúteo y en un antebrazo, por lo que determinaron su traslado inmediato al Hospital General 450.

El lesionado fue ingresado al área de urgencias, donde quedó bajo atención del personal médico para la valoración de la gravedad de sus lesiones y el tratamiento correspondiente.

Mientras tanto, corporaciones de seguridad acudieron al lugar donde ocurrió la agresión para acordonar la zona e iniciar las primeras investigaciones que permitan establecer cómo se registró el ataque y dar con el o los responsables.

Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni el móvil de la agresión, por lo que las indagatorias continúan a cargo de las instancias correspondientes.