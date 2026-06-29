Hombre resulta lesionado tras sufrir robo con violencia en Zona Centro de Durango

Un hombre fue víctima de un robo con violencia la mañana de este lunes en la zona centro de la ciudad de Durango y terminó hospitalizado tras resultar lesionado durante el hecho.

Óscar Flores Canales , de 43 años de edad , fue localizado por elementos de seguridad sobre la calle Patoni, entre Isauro Venzor, donde informó que aproximadamente 40 minutos antes tres hombres de complexión delgada lo habían despojado de las llaves de su automóvil y de 800 pesos en efectivo.

Debido a que se encontraba en estado de ebriedad, no pudo proporcionar mayores características de los presuntos responsables.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al revisarlo detectaron una probable fractura en un tobillo, por lo que fue trasladado al Hospital General 450 para recibir atención médica especializada.

Las corporaciones de seguridad tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar a los responsables y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el asalto.