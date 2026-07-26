Hombre resulta lesionado tras volcar en la carretera libre Durango-Mazatlán

Una volcadura registrada este domingo sobre la carretera libre Durango-Mazatlán dejó como saldo a un hombre lesionado, quien fue trasladado a un hospital de El Salto.

El accidente ocurrió cerca de las 12:35 horas, a la altura del kilómetro 60. Tras recibir el reporte del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), elementos de Protección Civil y Bomberos se trasladaron hasta el lugar.

A su llegada, los rescatistas localizaron al conductor lesionado dentro del vehículo volcado, por lo que comenzaron las maniobras necesarias para auxiliarlo y brindarle atención prehospitalaria.

Después de ser estabilizado, el hombre fue trasladado al Hospital General de Zona del IMSS en El Salto, donde quedó bajo observación y valoración médica.

Hasta el momento se desconoce qué ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad. Las autoridades deberán realizar el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Los cuerpos de emergencia también aseguraron el área para prevenir otro percance mientras se desarrollaban las labores de atención.