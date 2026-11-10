Hombre rocía gasolina a casa de su madre en fraccionamiento Las Playas; tenía orden de restricción

Una mujer solicitó la intervención de elementos de la Policía Municipal, luego de descubrir que su hijo presuntamente había arrojado gasolina al interior de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Las Playas, en la ciudad de Durango, a pesar de que existe una orden de restricción para impedir que se acerque a su familia.

El reporte fue atendido alrededor de las 21:00 horas del lunes 9 de noviembre, en un domicilio de la calle Plata Gaviotas, hasta donde acudieron agentes preventivos, quienes se entrevistaron con Rebeca, de 43 años de edad, quien señaló directamente a su hijo Christopher, de 25 años, como presunto responsable.

La mujer explicó que su hijo, quien no vive con ella y presuntamente consume sustancias ilícitas, habría aprovechado que la vivienda se encontraba sola para rociar gasolina a través de una ventana de la cochera, aprovechando que uno de los cristales estaba roto. Fue hasta que la familia regresó al inmueble cuando descubrió lo sucedido, mientras que el señalado ya se había retirado del lugar.

La afectada manifestó a los policías que cuenta con una orden de restricción contra su hijo, por lo que los agentes le recomendaron acudir a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente. En esta intervención no se reportaron personas detenidas ni se precisó si hubo daños adicionales en el domicilio.