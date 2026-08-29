Hombre sale de casa y descubre que le robaron su motocicleta en Zona Centro de Durango

Una motocicleta fue robada durante el viernes en la Zona Centro de la ciudad de Durango, situación que fue descubierta por su propietario hasta varias horas después, cuando pretendía salir de su domicilio.

El afectado fue identificado como Gael, quien aproximadamente a las 21:15 horas reportó al número de emergencias la desaparición de su vehículo, el cual se encontraba en las inmediaciones de privada Regato y Laureano Roncal.

Según la información recopilada, se trata de una motocicleta de la marca Vento, línea Cross Max, modelo 2023, de colores rojo y negro, con placas de circulación 41KWW7.

Al dar seguimiento al reporte, agentes investigadores se comunicaron con el propietario, quien explicó que la motocicleta habría sido sustraída aproximadamente a las 05:30 horas del mismo viernes 28 de agosto.

Sin embargo, Gael permaneció durante prácticamente todo el día dentro de su domicilio, por lo que no se percató de lo sucedido hasta cerca de las 20:00 horas, cuando salió con la intención de visitar a una amistad.

Fue entonces cuando descubrió que la motocicleta ya no se encontraba donde la había dejado. El afectado manifestó desconocer quién pudo habérsela llevado, por lo que decidió solicitar la intervención de las autoridades.

Con las características y datos de identificación de la unidad se inició el procedimiento correspondiente para tratar de localizarla, además de orientar al propietario para presentar la denuncia formal por el robo ante la Fiscalía General del Estado de Durango.