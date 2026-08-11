Hombre sale del trabajo y descubre que le robaron su motocicleta, en el Barrio del Calvario

Un trabajador se llevó una desagradable sorpresa al terminar su jornada laboral este lunes, pues al salir del inmueble donde se desepeña, descubrió que su motocicleta había desaparecido.

El robo ocurrió en la calle De la Cruz, a la altura del número 305, cerca de Florida, en el Barrio del Calvario de la ciudad de Durango, donde la unidad permaneció estacionada durante varias horas.

De acuerdo con lo relatado por Ángel Gabriel, aproximadamente a las 10:30 horas llegó a su lugar de trabajo y dejó en el exterior su motocicleta Vento, línea Cross 220, modelo 2025, de colores rojo y negro.

La unidad cuenta además con una caja negra utilizada para labores de cobranza y porta las placas de circulación 56KXR5. El vehículo se encuentra registrado a nombre de Irma Castañeda Solís.

Fue cerca de las 13:30 horas cuando Ángel Gabriel terminó sus actividades y salió del domicilio, momento en el que se percató de que la motocicleta ya no estaba donde la había dejado.

Ante la posibilidad de que hubiera sido robada, el afectado realizó el reporte correspondiente y posteriormente se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia.

Con la información proporcionada por el propietario, iniciaron la búsqueda de la motocicleta, mientras revisan las circunstancias en las que ocurrió el robo e intentan obtener información que permita identificar a quien se la llevó.