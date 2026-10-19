Hombre salió de paseo con su familia y al regresar, descubre que robaron su camioneta; sucedió en Durango

Un hombre fue víctima del robo de su camioneta durante el domingo 18 de octubre, luego de que la dejara estacionada afuera de su domicilio, en el fraccionamiento Jardines del Real, de la ciudad de Durango, mientras salía de paseo con su familia.

El afectado fue identificado como José del Rosario, propietario de una camioneta de la marca Chevrolet, modelo 1994, color azul cielo, con placas de circulación del estado de Durango, la cual tenía estacionada sobre la calle Jardín de las Mariposas, cerca de su cruce con Fresno.

De acuerdo con la información recabada, aproximadamente a las 10:00 horas del domingo, el propietario salió de su vivienda en compañía de su familia, dejando la unidad debidamente cerrada y estacionada en el exterior del inmueble.

Sin embargo, alrededor de las 22:00 horas, cuando regresó de su paseo, se llevó la sorpresa de que su camioneta ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado, por lo que comenzó a buscarla sin obtener resultados.

Ante esta situación, aproximadamente a las 22:30 horas realizó el reporte al número de emergencias 911, proporcionando las características de la unidad, entre ellas un pequeño golpe que presenta en la parte posterior, detalle que podría facilitar su identificación.

Posteriormente, personal del área de Recuperación de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) estableció comunicación con el afectado, quien confirmó lo sucedido e informó que acudiría a presentar la denuncia correspondiente para que se iniciaran las investigaciones encaminadas a localizar su camioneta.