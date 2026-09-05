Hombre se negó a pagar servicio de una mujer en La Ciénega; policías intervinieron

Una discusión por el presunto incumplimiento del pago de un servicio, movilizó a policías municipales durante la madrugada de este sábado a un domicilio del fraccionamiento La Ciénega, en la ciudad de Durango.

El reporte se recibió cerca de las 02:23 horas, luego de que un hombre señaló que una mujer se negaba a retirarse de su vivienda.

Tras llegar los agentes, ambas partes resolvieron el desacuerdo y la mujer abandonó el lugar, por lo que no fue necesaria otra intervención.