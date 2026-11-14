Hombre se queda dormido junto a una fogata y despierta entre llamas; ingresó al HG450

Lo que comenzó como una medida para protegerse de las bajas temperaturas terminó con un hombre hospitalizado en la capital duranguense, luego de que sufriera quemaduras al quedarse dormido junto a una fogata, en un rancho del municipio de El Oro.

El afectado responde al nombre de Jaime Jurado Rivera, de 38 años de edad, vecino del barrio de Tierra Blanca, en Santa María del Oro, quien ingresó al Hospital General 450 durante la madrugada de este sábado.

Según lo relatado por su madre ante las autoridades investigadoras, el pasado jueves 12 de noviembre, Jaime se trasladó a un rancho para trabajar, donde le facilitaron una habitación para pasar la noche.

Debido al frío, el trabajador decidió encender una fogata y acostarse a un lado de esta; sin embargo, aproximadamente a las 02:00 horas despertó al sentir que se estaba quemando, por lo que rápidamente se quitó la camisa y salió a pedir ayuda.

El hombre consiguió que una persona lo llevara hasta su domicilio, donde solicitó a su madre que lo trasladara a la clínica de Santa María del Oro, establecimiento en el que recibió las primeras curaciones antes de ser canalizado a la capital del estado.

Al ingresar al Hospital General 450, el personal médico le diagnosticó quemaduras de primer grado en la espalda, además de establecer que su condición de salud era estable y que las lesiones no ponían en riesgo su vida.