Hombre se queda dormido mientras conducía en Durango; coche quedó en medio de la calle

Un conductor decidió detener la marcha de su vehículo en plena calle y quedarse dormido durante la madrugada de este miércoles, situación que generó un reporte a las autoridades municipales en la colonia Olga Margarita, de la ciudad de Durango.

El hecho se registró aproximadamente a las 05:30 horas del 23 de septiembre, sobre calle Tepehuanes, a la altura del número 401 y cerca del cruce con calle Salubridad, donde se solicitó el apoyo de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Agentes municipales se trasladaron al sitio y, al arribar, encontraron un automóvil detenido en medio de la calle, por lo que se aproximaron para verificar qué había ocurrido.

Se trataba de un vehículo de la marca Peugeot, línea 301, color gris y con placas del estado de Durango, en cuyo interior se encontraba el conductor aparentemente dormido, por lo que los policías procedieron a despertarlo.

El hombre fue identificado como José Manuel, de 40 años de edad, quien al ser entrevistado por los agentes, explicó que simplemente se había quedado dormido dentro de su automóvil.

Además, comentó a los policías que su domicilio se encontraba a pocas cuadras del punto donde había detenido el vehículo, por lo que manifestó que continuaría su camino hasta su casa.

Los elementos municipales le recomendaron retirarse con precaución y continuar hacia su domicilio. No se reportaron personas lesionadas, daños materiales ni alguna otra situación que ameritara la intervención de las autoridades, por lo que el servicio concluyó sin mayor novedad.