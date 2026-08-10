Hombre se resiste a asalto y es atacado con arma blanca afuera de su negocio en Gómez Palacio

Un comerciante terminó con varias heridas producidas por arma blanca, luego de que presuntamente fue atacado por varios sujetos que intentaron despojarlo de sus pertenencias durante la mañana del domingo.

El lesionado fue identificado como Juan Ruiz Lucero, de 54 años de edad, quien tuvo que ser trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja de Gómez Palacio para recibir atención médica por las lesiones que presentaba.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 08:30 horas, cuando Juan se encontraba en el exterior de su domicilio, ubicado en la colonia 20 de Noviembre, donde trabaja como comerciante.

En dicho lugar se encuentra el establecimiento denominado Mini Súper Jr., donde presuntamente llegaron varios individuos que se aproximaron a él con la intención de quitarle sus pertenencias.

La víctima señaló que entre los agresores se encontraban sujetos a quienes conoce por los apodos de “Tony”, “Podogón” y “Micke”. Durante el intento de robo se produjo la agresión y uno o varios de ellos utilizaron un arma blanca para lesionarlo.

Juan presentó heridas en el tórax, abdomen y espalda, por lo que fue llevado a recibir atención médica. El caso fue reportado a las autoridades a través del C4, iniciándose las primeras indagatorias para conocer con precisión cómo ocurrió el ataque.

Después de la agresión, los señalados escaparon con rumbo desconocido. Las autoridades ya cuentan con los datos proporcionados por el lesionado para tratar de ubicarlos y establecer la responsabilidad de cada uno en el intento de robo y las lesiones ocasionadas al comerciante.