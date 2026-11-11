Hombre sorprende a ladrón robando herramienta de su casa en Durango y es amenazado con cuchillo

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de ser sorprendido cuando presuntamente robaba herramientas del interior de una vivienda en el fraccionamiento Villas del Manantial, de la ciudad de Durango, donde amenazó de muerte al propietario con un cuchillo al verse descubierto, en un intento por escapar con los objetos sustraídos.

El afectado fue identificado como Gilberto, de 34 años de edad, quien se encontraba en su domicilio cuando escuchó ruidos provenientes del patio, por lo que decidió salir para verificar qué sucedía, encontrándose con un desconocido que llevaba una maleta negra en cuyo interior había guardado un rotomartillo y una sierra circular, aparentemente propiedad del dueño de la vivienda.

Al intentar impedir que el intruso escapara, este presuntamente sacó un cuchillo y amenazó con privar de la vida al propietario, quien solicitó ayuda, siendo detectado por elementos de la Unidad de Investigación Táctica (UIT) de la Policía Estatal que realizaban recorridos de vigilancia como parte del operativo Dragón, cuyos agentes intervinieron y lograron asegurar al señalado junto con las herramientas que llevaba.

El detenido fue identificado como Adolfo, alias "La Monilla", de 31 años de edad, con domicilio en la colonia Bicentenario, quien, de acuerdo con los registros policiales, cuenta con antecedentes relacionados con robos en los fraccionamientos Pirineo, Bicentenario, Real Victoria, Colibrí, Victoria de Durango, Locutores, Viñedos y Villas del Manantial. Asimismo, se informó que registra procesos por robo agravado a casa habitación correspondientes a los años 2013 y 2016, además de una referencia de investigación judicial fechada en 2017.

Finalmente, Adolfo fue trasladado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Durango, junto con los objetos asegurados, para que se integre la carpeta de investigación correspondiente por el presunto robo y las amenazas denunciadas, mientras se determina su situación jurídica conforme a las investigaciones y los antecedentes existentes.