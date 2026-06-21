Hombre sorprende a su esposa con otro y termina apuñalado en Santiago Papasquiaro

Un hombre ingresó al Hospital General 450 de la ciudad de Durango tras sufrir tres heridas producidas por arma blanca en el abdomen, lesiones que presuntamente le fueron ocasionadas después de descubrir a su esposa en compañía de otro hombre.

El lesionado fue identificado como Trinidad Hernández Prado, de 40 años , con domicilio en la colonia El PRI, en el municipio de Santiago Papasquiaro.

Inicialmente se reportó que su estado de salud era delicado; sin embargo, posteriormente fue diagnosticado como estable y fuera de peligro.

De acuerdo con la información recopilada, alrededor de las 15:00 horas del sábado 20 de junio se recibió el reporte sobre el ingreso de una persona herida al Hospital General 450, por lo que los agentes se trasladaron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos.

En el área de Rayos X, los investigadores se entrevistaron con María, de 35 años de edad, quien se identificó como hermana del lesionado y proporcionó detalles sobre lo sucedido.

Según su declaración, aproximadamente a las 10:00 horas de ese mismo día, Trinidad había regresado a su domicilio después de ser dado de alta del Hospital Regional de Santiago Papasquiaro, donde había recibido atención médica debido a una convulsión.

Al ingresar a su vivienda, presuntamente encontró a su esposa sosteniendo relaciones sexuales con un hombre del que se desconocen sus generales. Al verse descubiertos, el sujeto y la mujer supuestamente comenzaron a agredirlo.

Durante el altercado, Trinidad resultó herido con una navaja en el abdomen, sufriendo tres lesiones penetrantes. Familiares y personas cercanas lo trasladaron de manera particular al Hospital de Santiago Papasquiaro.

Debido a la gravedad de las heridas, los médicos determinaron su traslado al Hospital General 450 de la capital, donde fue atendido por el personal médico en turno, quien lo diagnosticó con trauma penetrante de abdomen y reportó su estado de salud como estable, sin riesgo de mortalidad. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.