Una movilización de elementos de la Policía Municipal y Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, se registró durante la mañana de este martes en la colonia López Portillo, de la ciudad de Durango, donde un hombre resultó lesionado tras sufrir un desmayo.

El afectado fue identificado como José de Jesús Quiñones Hernández, de 58 años de edad, de ocupación empleado y con domicilio en la colonia Morga de esta capital.

Alrededor de las 07:45 horas se reportó la presencia de una persona tirada en la vía pública, sobre la calle Licenciado Adolfo López Mateos, esquina con General Lázaro Cárdenas, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar.

Al entrevistarse con José de Jesús, este manifestó que momentos antes había sufrido un desmayo, lo que provocó que cayera al suelo y se ocasionara lesiones en el rostro, además de escoriaciones.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y, tras determinar que su estado de salud era estable, lo dejaron en el lugar bajo el cuidado de un familiar.