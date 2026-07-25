Hombre sufre golpe de calor en calles del Centro de Durango

Un hombre recibió atención prehospitalaria la mañana de este viernes, luego de presentar un malestar cuando caminaba por la Zona Centro de la ciudad de Durango, cerca del mercado Gómez Palacio.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas sobre la calle Pasteur, entre Baca Ortiz y Alameda. Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona que requería auxilio.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con Abril, esposa del afectado, quien explicó que caminaban por el lugar cuando Sergio Solís Linse, de 34 años de edad, comenzó a sentirse mal, manifestó visión borrosa y posteriormente pidió recostarse debido al malestar.

Minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, cuyos paramédicos valoraron al hombre y determinaron que presentaba un golpe de calor y deshidratación.

Tras suministrarle las recomendaciones correspondientes, indicaron que no era necesario trasladarlo a un hospital, ya que podía recuperarse con hidratación mediante sueros.

Una vez concluida la atención médica, los elementos policiacos se retiraron del lugar sin que se reportaran mayores complicaciones, mientras el hombre permaneció acompañado por su esposa.