Hombre sufre quemaduras en 95% de su cuerpo tras incendio de vehículo en Carretera Panamericana

Un hombre resultó con quemaduras de extrema gravedad luego de ser localizado dentro de un vehículo que se incendiaba sobre la carretera Panamericana, en territorio del municipio de San Pedro del Gallo, Durango.

El caso fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 04:15 horas de este sábado 5 de septiembre, después de que el lesionado ingresó al Hospital Rural de Rodeo para recibir atención médica de emergencia.

De acuerdo con la información recabada, personal de Seguridad Pública de San Pedro del Gallo recibió el reporte de un vehículo incendiándose aproximadamente en el kilómetro 221 de la carretera federal 45, donde aparentemente había una persona en el interior.

Personal de emergencia acudió al sitio y encontró al hombre, quien fue sacado de la unidad siniestrada para posteriormente ser trasladado en una ambulancia del Centro de Salud del municipio de Hidalgo hacia el Hospital Rural de Rodeo.

Durante el traslado, el lesionado alcanzó a identificarse como Francisco González Guerrero y señaló ser originario del estado de Chihuahua. Hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron el incendio del vehículo.

Al ser valorado en Rodeo, personal médico determinó que presentaba quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 95 por ciento de la superficie corporal, por lo que su condición fue considerada de extrema gravedad.

Debido a la severidad de las lesiones, Francisco fue trasladado posteriormente en ambulancia al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, para recibir atención especializada; en tanto, el Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.