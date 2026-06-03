Hombre sustrae a sus hijos de hogar en Durango, tras enterarse que exesposa tiene nueva relación

Una mujer denunció ante las autoridades la presunta sustracción de sus tres hijos menores de edad, luego de que su padre los recogiera y se los llevara sin su autorización en la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado la tarde del martes al sistema de emergencias 911 por una vecina de la colonia Azteca, quien informó que sus hijos habían sido retirados por su progenitor, mientras ella se encontraba trabajando.

De acuerdo con la información recabada, los menores fueron identificados con las iniciales J.I.M.F., de 13 años; D.I.M.F., de 9 años; y E.I.M.F., de 8 años de edad.

La madre señaló que el hombre identificado como Luis Alfredo llegó recientemente del extranjero después de permanecer varios años fuera del país y, presuntamente, decidió llevarse a los menores sin previo acuerdo con ella.

Según el reporte, el padre habría recogido a los niños en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General No. 4, cuando aún portaban el uniforme escolar, para después retirarse a bordo de una camioneta de la marca Mazda color gris.

La reportante manifestó que desconoce el destino al que fueron trasladados los menores y añadió que, según su percepción, la situación pudo haberse originado tras enterarse el padre de que ella mantiene actualmente una nueva relación sentimental.

Tras recibir la denuncia, las corporaciones de seguridad tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las acciones correspondientes para ubicar a los menores y esclarecer la situación jurídica relacionada con su custodia y resguardo.