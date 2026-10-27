Hombre termina con fractura tras ser baleado afuera de su casa en Canatlán

Un hombre terminó hospitalizado con una fractura de fémur, luego de ser atacado a balazos por un sujeto que llegó hasta el exterior de su domicilio, en una comunidad del municipio de Canatlán, donde primero le hizo una pregunta y posteriormente accionó un arma de fuego en su contra.

El lesionado fue identificado como Rodrigo Domínguez Ibarra, de 41 años de edad, con domicilio en la localidad Ricardo Flores Magón, quien durante la noche del lunes 26 de octubre ingresó al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, para recibir atención médica por una herida producida por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con la información proporcionada por su padre, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:30 horas, cuando su hijo se encontraba en el exterior de su vivienda y hasta ese lugar llegó un individuo a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, línea Cruze, de color guinda.

El desconocido inicialmente se acercó para preguntarle por la ubicación de un expendio; sin embargo, momentos después le cuestionó si se acordaba de él, situación que tomó por sorpresa al afectado, quien no esperaba que el encuentro terminara en una agresión armada.

Según el testimonio recabado por los agentes investigadores, el conductor sacó un arma de fuego por la ventanilla del automóvil y realizó una detonación, cuyo proyectil alcanzó a Rodrigo en la pierna izquierda, para posteriormente retirarse del lugar con rumbo desconocido, sin que se proporcionaran mayores características del agresor.

Ante la gravedad de la lesión, familiares del afectado solicitaron apoyo para trasladarlo a la capital duranguense, por lo que un vecino facilitó una camioneta en la que fue llevado hasta el Hospital General 450, donde su ingreso quedó registrado alrededor de las 23:00 horas y se dio aviso a las autoridades correspondientes.