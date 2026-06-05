Hombre termina con su vida en domicilio del Centro de Durango; dejó una carta de despedida

La madrugada de este viernes se registró una movilización de corporaciones de emergencia en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que se reportara a una persona inconsciente al interior de un domicilio ubicado en la Privada Elorreaga.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el reporte fue realizado alrededor de las 04:30 horas por un familiar, quien solicitó apoyo al indicar que el hijo de una de sus primas, de 31 años de edad, no respondía y se encontraba aparentemente inconsciente dentro de la vivienda.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal de emergencias, quienes realizaron la valoración correspondiente. Tras la revisión, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales.

En la inspección preliminar del sitio, las autoridades localizaron objetos utilizados, presuntamente, para la autolesión, así como un escrito con un mensaje de despedida, indicios que fueron integrados a las diligencias ministeriales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso y realizó el procesamiento de la escena, mientras que el Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes que permitan determinar de manera oficial las circunstancias del fallecimiento.

LÍNEA DE AYUDA

Las autoridades recuerdan a la población que existen servicios de apoyo para personas que atraviesan crisis emocionales o pensamientos suicidas.

Ante cualquier situación de riesgo, se recomienda solicitar ayuda inmediata a la Línea de Atención en Crisis 075 o al número de emergencias 911, disponibles las 24 horas para brindar orientación, atención y canalización especializada.