Hombre termina con su vida en el patio de su hogar, en Nazas

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este martes en el patio de un domicilio ubicado en la Zona Centro de la localidad de Nazas, Durango. Autoridades ministeriales acudieron al lugar para tomar conocimiento del caso e iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el informe oficial, fue alrededor de las 11:00 horas cuando personal de Seguridad Pública notificó a la Policía Investigadora sobre la presencia de una persona sin signos vitales, por suicidio, en un inmueble localizado sobre la calle Allende, sin número.

Al arribar al domicilio, los agentes confirmaron el hallazgo de un hombre identificado con las iniciales E.C.L., de 35 años, cuyo cuerpo se encontraba en el patio de servicio. Posteriormente se procedió al acordonamiento del área para el desarrollo de las actuaciones ministeriales.

En el sitio fue entrevistada su esposa, quien manifestó que durante la madrugada ambos estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas y sostuvieron una discusión relacionada con problemas económicos y la reciente pérdida del empleo de su pareja.

La mujer relató que alrededor de las 03:00 horas se fue a descansar, ya que ambos dormían en habitaciones separadas. Fue cerca de las 10:30 horas cuando, al no encontrarlo en el cuarto, comenzó a buscarlo y finalmente lo localizó en el patio del domicilio, inconsciente por autolesión . De inmediato pidió auxilio a vecinos y dio aviso a las autoridades.

Durante la entrevista, la familiar también informó a los investigadores que, aproximadamente un año atrás, el hoy occiso había enfrentado una situación similar, dato que quedó asentado dentro de las investigaciones que realiza la autoridad ministerial para el esclarecimiento de los hechos.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca apoyo de inmediato. En México puedes comunicarte al 911 en caso de emergencia o a la Línea de la Vida al 800 911 2000, donde hay atención gratuita y confidencial las 24 horas. Hablar con alguien puede marcar la diferencia.