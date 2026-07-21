Hombre termina con un machetazo en el cuello tras pelea con vecino, en Durango

Un hombre ingresó la noche de este lunes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango tras resultar lesionado con un machete, luego de intervenir cuando presuntamente un vecino agredía y amenazaba a su hijo menor de edad.

Fue alrededor de las 22:00 horas cuando personal del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) notificó a la Policía Investigadora sobre el ingreso de una persona herida por arma blanca al nosocomio, por lo que los agentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

En el área de curaciones localizaron a Alfonso García Sánchez, de 52 años de edad, quien recibía atención médica por una lesión en el cuello. El hombre explicó a los uniformados cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con su declaración, aproximadamente a las 22:00 horas se encontraba descansando en su domicilio, ubicado en la colonia Carlos Luna, cuando su hijo, de 17 años de edad, le pidió ayuda al informarle que un vecino identificado únicamente como Gerardo lo estaba golpeando y además lo amenazaba con un machete.

Al salir de la vivienda para enfrentar la situación, el presunto agresor, sin mediar más palabras, le lanzó un machetazo que lo alcanzó en la parte izquierda del cuello, provocándole una herida que comenzó a sangrar de inmediato.

El lesionado señaló que, tras la agresión, solicitó ayuda a un motociclista que pasaba por el lugar, quien accedió a trasladarlo al Hospital General 450, donde fue atendido por el personal médico en turno.

Los médicos le diagnosticaron una herida producida por arma blanca en la región lateral izquierda del cuello.

Afortunadamente, su estado de salud fue reportado como estable y la lesión no pone en riesgo su vida.

La Fiscalía General del Estado de Durango inició las investigaciones para esclarecer lo sucedido y ubicar al presunto responsable de la agresión, a fin de deslindar responsabilidades conforme a la ley.